Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişik beklenmiyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece ilk saatlerde Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rapora göre Marmara genelinde sağanak yağış, pazar gününden itibaren etkili olmaya başlayacak. Yağışın İstanbul'da etkili olacağı gün ise pazartesi olarak kaydedildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olması uyarısında bulunuldu.