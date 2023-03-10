AKOM'dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgârın lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (15-25kg/m2) geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı, tabela uçması görülebilecek

Hâlihazırda 17 derecelerde seyreden sıcaklıklar da 12 Mart Pazar günü itibariyle hızla azalarak 10 dereceler civarına gerileyecek. Yarın akşam saatlerine (22.00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

İBB ekiplerinin, fırtına ve yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçtiği bildirildi. Ekiplerin, 24 saat esaslı çalışarak, yaşanması muhtemel sorunlara anında müdahale edeceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, toplu ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli tedbirler de alındı. (AA)