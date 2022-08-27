Akkuyu'da zam isteyen yüzlerce işçi işten çıkarıldı

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde faaliyet gösteren Aydıner İnşaat firmasında dün yaklaşık 400 işçinin işine son verildiği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Özgür, “Gurbete gelmiş yoksul insanlar, kötü barınma koşullarına düşük ücrete razı gelirler, itiraz edince de işlerinden olurlar. Akkuyu’da kapalı bir kutu. Sendika giremediği için işçiler haklarını alamıyor” dedi.

DİSK Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir ise “İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyordu. Yemeklerin kötü olduğunu söylüyorlar, tahtakuruları yüzünden uyuyamıyorlar. Yüzde 35 zam istediler işlerinden oldular, işçiye reva görülen bunlardır” ifadelerini kullandı.