Akkuyu santral inşaatında işçilerin eylemi sürüyor

MMersin'de kötü çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki taşeronlardan İntens İnşaat maaşlarına zam yapılmadığı için başlattıkları eylemlerini sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde maaşlarına yüzde 40 zam yapılacağı sözü verilince işlerine dönen işçiler patronun yüzde 30 zam kararından sonra yine eylem kararı almıştı.

İşçiler, firmanın Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 zam teklifini kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Mersin

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