Akkuyu santral inşaatında işçiler yine iş bıraktı

📢 #Akkuyu işçileri ayakta



Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı için eylem yapan İntens İnşaat işçileri bugün yine iş bıraktı.

10 gün önce maaşlarına %40 zam yapılacağı sözü verilince işlerine dönen işçiler patronun %30 zam kararından sonra yine eylem kararı aldı.👇 pic.twitter.com/P9uf4nLKzg