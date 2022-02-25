Akkuyu santral inşaatında işçiler yine iş bıraktı

Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı için eylem yapan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki taşeronlardan İntens İnşaat'ın işçileri bugün yine iş bıraktı.
10 gün önce maaşlarına %40 zam yapılacağı sözü verilince işlerine dönen işçiler patronun %30 zam kararından sonra yine eylem kararı aldı.
📢 #Akkuyu işçileri ayakta— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 25, 2022
Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı için eylem yapan İntens İnşaat işçileri bugün yine iş bıraktı.
10 gün önce maaşlarına %40 zam yapılacağı sözü verilince işlerine dönen işçiler patronun %30 zam kararından sonra yine eylem kararı aldı.👇 pic.twitter.com/P9uf4nLKzg