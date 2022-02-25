Akkuyu santral inşaatında işçiler yine iş bıraktı

Mersin'de çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçiler iş bıraktı. Santral inşaatında dün bir işçi yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı için eylem yapan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki taşeronlardan İntens İnşaat'ın işçileri bugün yine iş bıraktı.

10 gün önce maaşlarına %40 zam yapılacağı sözü verilince işlerine dönen işçiler patronun %30 zam kararından sonra yine eylem kararı aldı.