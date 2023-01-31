Akkuyu Şantiyesi'nde hakkını isteyen kule vinç operatörüne şiddet

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali projesinde işçiler haksızlıklara uğramaya devam ediyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, Sintek firmasına bağlı kule vinç operatörlerinin şantiye şefi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayarak işten kovulduklarını belirttiler.

'Şiddete uğradık ardından da işten kovulduk'

Aylık 1200 TL yemek parasının aylardır yatırılmadığını, Ocak zammı konusunda firma yetkililerinden bilgi alamadıklarını aktaran işçiler yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:

"Anlaşmamız gereği şantiye dışında kaldığımız için 1200 TL yemek parası ödenecekti. Fakat iki aydır bu parayı alamıyoruz. Ocak zammı konusunda da firma ölü taklidi yapıyor. Son olarak yaşadığımız olay ise bardağı taşıran son damla oldu. İş kazası yaşadık. Bu sebeple kule sahibi gerekli kontroller yapılmadan kule vinçlerin çalışmasını istemiyor. Şantiye şefi ise çalışmamız için baskı uyguluyor. Arada kalmış durumdayız. Bu olay üzerine şantiye şefi hakaret ederek saldırmaya kalkıştı. Ardından da işten kovulduk."

'Zorla istifa mektubu imzalatıldı'

İş güvenliği ekipmanlarının temin edilmediğini ve bu konuda defalarca şantiye güvenliği tarafından tutanak tutulduğunu aktaran işçiler, işten kovulmalarına rağmen yönetim tarafından zorla istifa mektubu imzalatıldığını söylediler.

İşçiler yaşadığı haksızlığa karşı tepkili olduklarını, bunun peşini bırakmayacaklarını, haklarını arayacaklarını belirterek Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan işçilere haksızlıklara karşı mücadele çağrısı yaptılar.

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