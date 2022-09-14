Akkuyu Nükleer'de 7 bin Türk çalışanın şantiyeye girişi yasaklandı

Hak gaspı ve iş kazalarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santrali’nin satın alma, mühendislik ve inşaat işleri için IC İçtaş’ın yüzde 50 ortak olduğu konsorsiyumun sözleşmesi 26 Temmuz’da feshedilmişti.

Rus Rosatom yönetimindeki Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan bu feshin, 2023’te bazı reaktörlerinin devreye alınması planlanan tesisin tesliminde gecikmeye ve işleyişte kaosa yol açtığı öne sürülmüştü.

IC İçtaş’ın yerini alan Rus şirketi TSM Enerji’nin nükleer santral inşasında çalışan 7 bin Türk işçinin kartlarının iptal edilmesi ve şantiyeye alınmaması için Akkuyu Nükleer AŞ’ye 30 Ağustos’ta bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. TSM Enerji Genel Direktörü E. Lisunov’un, Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su A. Zoteeva’ya gönderdiği yazıda işçilerin isimlerinin tek tek yazıldığı bir listenin de yazının ekinde olduğu belirtildi.

"Türk çalışanların işten çıkarılmasından kaynaklanan boşluğun, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kaçak işçilerle doldurulmaya çalışıldığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği için iş güvenliğinde risk yaratacak şekilde işbaşı yapıldığı" iddia edildi. Standart dışı üretim yapılmaya başlandığı da dile getirilen iddialar arasında. (ANKA)