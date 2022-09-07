Akkuyu'da inşaat durma noktasında

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında Türk yüklenici IC İçtaş’ın devre dışı bırakılmasının ardından inşaatta kullanılan beton miktarının onda bire gerilediği, bu nedenle 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesisin açılışında en az 1-2 yıl gecikme olacağı öne sürüldü. Bu durumda yaklaşık 12 yıllık inşaat süresi ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin, yapımı dünyanın en uzun süren nükleer santrallerinden birisi olacağı ifade ediliyor.

Halk TV'nin IC İçtaş’ın bir yetkilisinden edindiği bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Santrali’nde Türk yüklenici IC İçtaş’ın çalıştığı dönemde 2 bin 500-3 bin metreküp olan günlük kullanılan beton hacmi; şirketin 26 Temmuz’da sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yüzde 90 düştü ve eylül ayında günlük 200-300 metreküpe kadar geriledi. İnşaatın durma noktasına gelmesi nedeniyle 1. güç ünitesinin devreye alınmasında en az 1-2 yıllık gecikme olmasının öngörüldüğü öğrenildi. Diğer üç ünitenin de birer yıl arayla devreye alınması planlandığı için tesisin tamamlanarak işler hale gelmesinin 5 yıldan fazla bir zaman alacağı ifade edildi.

Akkuyu Nükleer Santrali için 2010 yılında Rusya ve Türkiye arasında imzalanan uluslararası sözleşmede genel yüklenicinin Türkiye ve Rusya tarafından ortak belirlenmesi kayıt altına alınmıştı. Buna karşın 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk yüklenici IC İçtaş’ın sözleşmesi feshedildi.

Erdoğan ve Putin haftaya Semerkant’ta görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15-16 Eylül’de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan’ın Semerkant kentinde bir araya gelecekler.

Erdoğan ve Putin son olarak 3 Eylül’de telefon görüşmesi yapmış ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin de bu konuşmada değerlendirildiği belirtilmişti.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli 14 Nisan 2015 tarihinde atıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) verilerine göre dünyada nükleer santrallerin yapım süresi ilk betonun dökülmesinden sonra yaklaşık 6-7 yıl civarında bulunuyor. Bu kapsamda; Hindistan'daki Rajastan-5 ve 6 santrallerinin her ikisinin 7'şer yıl; Çin'deki Lingao-3 santralı 5 yıl, Japonya'daki Tomari-3 santrali 4,5 yılda inşa edildi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde ise yavaşlayan inşaat nedeniyle bugün itibariyle yaklaşık bir 1-2 yıllık gecikme yaşanacağı tahmin ediliyor. Tesisin tümüyle tamamlanmasının da yaklaşık 5 yıllık zaman alacağı hesaplandığında yaklaşık 12 yıllık inşaat süresi ile Akkuyu Nükleer Santralinin, yapımı dünyanın en uzun süren nükleer santrallerinden birisi olacağı ifade ediliyor.