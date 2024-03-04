Akkuyu Nükleer Santrali’nde emek düşmanlığı hız kesmiyor: İşçiler üç aydır maaş alamıyor

Akkuyu Nükleer Santrali’nde faaliyet gösteren taşeron firma Prometey İnşaat Ltd. Şirketi’ne bağlı çalışan inşaat işçileri üç aydır maaşlarını alamıyor.

Patronların Ensesindeyiz’in (PE) haberine göre; işçiler aylardır üst yönetim tarafından oyalandıklarını, bazı arkadaşlarının ücretsiz izne çıkarıldığını, bazılarının ise çaresiz kalarak istifa etmek zorunda kaldığını iddia ediyor.

PE’ye konuşan işçiler ayrıca halihazırda şantiye şartlarının insanlık dışı bir noktada olduğunu, sürekli gıda zehirlenmesi yaşandığını ama revire bile gidemediklerini belirtiyor.

Başka firmaya geçmek isteyen işçilere istifa zorlaması

Öte yandan şirket yetkililerinin işçilerle yaptıkları yazışmalar her geçen gün daha tehditkar hale gelmiş durumda. Başka firmaya geçiş yapmak isteyen işçiler haklarını almadan istifaya şu sözlerle zorlanabiliyor:

“Daha önce de toplantıda gündeme gelen temiz kağıdı konusu ile ilgili de şirket yönetiminin kararına göre başka firmaya geçiş yapmak isteyen personellerin istifa dilekçelerini sunmaları halinde istediği firmaya geçiş için temiz kağıdı verilmesi uygun görülmüştür. Bu vesile ile yarın da dahil olmak üzere geçiş yapmak isteyen personellerin insan kaynakları ofisine gelerek istifa dilekçelerini vermeleri ve geçiş yapacakları firma adını belirtmeleri gerekmektedir. Firma ismi olmadan herhangi bir firmaya geçiş yapmanın mümkün olmadığını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla geçiş yapılacak olan firma bilgisinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.”

Konuya dair konuşan taşeron işçiler ise “Sağlığımız da, nasıl yaşadığımız da kimsenin umurunda değil, istifa eden çıksın gitsin diyorlar ama bizim eve gidecek yol paramız bile yok" diyor.

Patronların Ensesindeyiz de "Prometey İnşaat Ltd. Şirketi’ni uyarıyoruz. Emek düşmanlığınız yanınıza kalmaz. Mağdur ettiğiniz inşaat işçileri yalnız değildir. Prometey işçilerinin haklı mücadelesinde yanlarındayız" açıklamasında bulundu.