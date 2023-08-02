Akkuyu Nükleer Santrali için 10 yılda 10 milyon metrekare orman alanı tahsis edildi

Akbelen Ormanı’ndaki doğa katliamı gündemdeki yerini korurken Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verileri Türkiye’de enerji üretimi için ne kadar büyüklükte orman alanının tahsis edildiğini gösterdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali projesi için 2012 yılında 14 hektar, 2015 yılında 1 hektar, 2016 yılında 1 hektar, 2017 yılında 968 hektar, 2021 yılında 2 hektar ve 2022 yılında da 16 hektar olmak üzere; 10 yılda toplamda 1000 hektar alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izniyle tahsis edildi.

1 hektar 10 bin metrekareye karşılık geliyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Kanunu’nun 17’nci maddesinin 3’ü bendini dayanak göstererek, Akkuyu NGS'ye 10 milyon metrekare orman alanını verdi. Akkuyu’ya verilen orman alanı 1400 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geliyor.

Yine Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre arama, işletme, üretim gibi madencilik faaliyetler için 2012-2022 yılları arasında 109 bin 884 hektar yani 1 milyar 98 milyon 840 bin metrekare ve 153 bin 899 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesini dayanak göstererek verdi.

Verilere göre termik santraller için de 767 hektar yani 7 milyon 670 bin metrekare 1074 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesine dayanak gösterilerek, santrallerin kullanımına açıldı. (ANKA)