Akkuyu Nükleer işçilerinden eylem

Akkuyu Nükleer şantiyesinde çalışan işçiler ücretlere zam yapılmadığı için eylem yaptı.

Patronları Ensesindeyiz

Mersin'de çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçiler iş bıraktı. 

Patronları Ensesindeyiz (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen ve ücretlerine zam yapılmadığını belirten İntens firması işçileri, bu sabah durumu protesto etmek için firma binasına doğru yürüdü.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

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