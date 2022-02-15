Akkuyu Nükleer işçilerinden eylem

Mersin'de çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçiler iş bıraktı.

Patronları Ensesindeyiz (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen ve ücretlerine zam yapılmadığını belirten İntens firması işçileri, bu sabah durumu protesto etmek için firma binasına doğru yürüdü.

📢 Mersin Akkuyu Nükleer şantiyesinde ücretlere zam yapılmadığı için ayaktayız!



PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen İntens firması işçileri bu sabah durumu protesto etmek için firma binasına doğru yürüdü.👇#AkkuyuNükleer pic.twitter.com/13chWniANU — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 15, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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