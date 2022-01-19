Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden 'deprem' açıklaması

Kayseri'de dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" demişti.

Bu açıklama sonrası Akkuyu NGS'den yazılı yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan "Türkiye Sismik Risk Haritası"na göre Akkuyu NGS sahası, deprem açısından en güvenli bölge olarak kabul edilen 5. derece deprem bölgesinde yer almaktadır" denildi.

Bölgede konuya ilişkin çok fazla çalışma yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Akkuyu sahası ve sahanın 50 km'lik yarıçapı içinde yapılan tüm geçmişe dayalı gözlemler, bölgede hiçbir yıkıcı sarsıntı kaydedilmediğini göstermektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye anakarasındaki aktif fay hattının detaylı incelemesi yapıldı. Bu çalışmaya göre, Türkiye'deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve Akkuyu NGS sahasının 100 km yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Akkuyu NGS'nin tasarımı ve inşası, 9 büyüklüğündeki bir depreme de dahil tüm olası olaylar ve bunların kombinasyonları dikkate alınarak yapılmaktadır" ifadesi yer aldı.