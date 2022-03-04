Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis aracı devrildi, 13 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. İşçileri Akkuyu Nükleer Santral alanına götüren servis aracı, Büyükeceli Mahallesi'nde viraja girdiği sırada devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, çevrede bulunan vatandaşlar ve kazadan kurtulan diğer işçiler tarafından yapıldı. Kazanın haber alınması üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi ulaştı. Yaralanan 13 işçi Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından açıklamada bulunan Akkuyu Nükler A.Ş, kazanın servis aracında yaşanan fren sistemi arızası nedeniyle yaşandığını belirtti. Açıklamada konuya dair şu ifadelere yer verildi:

“Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer A.Ş., ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır" (ANKA)