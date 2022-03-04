Akkuyu’da buz kırıldı: İşçiler ayakta

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı son günlerde iş cinayetlerine, servis kazalarına ve ücretlere karşı yapılan eylemlere sahne oluyor. Bu hareketliliğe neden olan çalışma ve yaşam koşullarının detaylarını geçtiğimiz günlerde işçiler bir röportajla anlatmıştı.

PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nın "İşçilerin Akkuyu Raporu" başlığı ile hazırladığı kapsamlı röportaj şantiyede yaşananlara dair çok geniş bir fotoğraf sunuyor. Rapor, işçilerin hareketliliğinin son birkaç haftalık sorunlardan kaynaklı olmadığını, aksine şantiye başlangıcından bugüne biriken pek çok sorunun patlaması anlamına geldiğini gösteriyor.

Akkuyu'da ilk ünitenin inşaatı 3 Nisan 2018'de Erdoğan ve Putin'in katıldığı bir törenle başladı. İnşaat, Rusya ve Türkiye arasındaki en büyük ortak proje olması, nükleer santral olması gibi özelliklerinden dolayı stratejik bir öneme sahip.

Stratejik bir şantiye ise koşulları da öyle olmalıydı! On beş binin üzerinde işçinin çalıştığı şantiyede işçilerin gördüğü baskı hep üst seviyedeydi. İşçilerin günlük rutinleri; kamptan servislerle şantiyeye gidiş, şantiyede kalfaların gözetiminde çalışma, sonra yemek kuyruğu, akşam kampa dönerken servis kuyruğu, en ufak hata da işten atılırsınız baskısı...

Bunun yanı sıra, mesajlarınız izleniyor, telefonlarınız takip ediliyor, fotoğraf çekmeyin, bunları yaparsanız işten atılırsınız gibi başlıklarda korku atmosferi yaratılıyor.

Tüm bu özellikleriyle Akkuyu şantiyesi bir iş yerinden çok çalışma kampını andırıyor.

Ancak yeni yılın ilk günlerinde işçiler kampta yatakhane kapasitesinin arttırılmasına karşı isyan bayrağı çekmesiyle bu korku iklimi dağıldı. Şantiyede ilk defa bir eylem yapılıyordu. İşte bu eylem buzkıran oldu. O günden sonra işçiler daha rahatladı korku duvarı yıkıldı.

Bugün Akkuyu'da yaşanan işçi hareketliliğin, 2018'den bu yana süre gelen sorunların bir yansıması olduğunu not etmek gerekiyor.

İşçilerin yatakhane kapasiteleri için eylem yapmasından birkaç gün önce PE'ye onlarca ihbar geldi. Yapılan ihbarlar hep aynı konu üzerineydi. Haber verilmeden işçilerin işe giriş kartları iptal ediliyordu. Çok tepki çekti bu durum. Memleketlerinden kalkıp ailelerine üç kuruş para göndermek için Mersin'e gelen işçiler haber verilmeksizin işten çıkarıldılar.

Erzurum, Şırnak, Diyarbakır, Antalya, Osmaniye ve daha pek çok şehirden akrabalarıyla gelmişler. Kimi birkaç ay çalışmış, kimi şantiyeye gelmiş haftalarca çalışmadan beklemiş ve sonra da işe alınmamış. Bu sorumsuzluğa bir tepki kaçınılmazdı ve bu yatakhane kapasitesi konusunda patlak verdi.

İşçiler, yatakhanelerin 4 kişilikten 6 kişiliğe çıkarılmasını engelledi ve kazanım elde etti. İşçiler yeni yıla şantiyede direnişle girdi. İşçileri muhatap almayan, yok sayan şirket, hızla geri adım attı ve peşine açıklama yaptı.

Aslında en büyük kazanım şantiyedeki korku ikliminin dağılması oldu. Akkuyu'da artık hiçbir şey gizli kalmıyor. 2018'den bu yana şantiyeden ses çıkmazken şimdi şantiyedeki koşullara ilişkin pek çok görüntü kamuoyuna yansımaya başladı. İş cinayetleri, servis kazaları, kötü yemekler, düşük ücretler, yöneticilerin baskısı ve hakaretleri... Tüm bunların gizlenmesine işçiler artık izin vermiyor.

Bunların yanında şantiyelerdeki taşeron şirketler bünyesinde çalışan işçiler zam talepli eylemler yapıyor. İntens İnşaat işçilerinin %40 zam talebine karşılık şirketin %30 zam yapmasına işçiler şantiyede yürüyüşle ana firma Akkuyu Nükleer A.Ş. önünde eylem yaparak cevap verdi. En son iki gün önce de Sayın İnşaat işçileri de zam talebiyle eylem yaptı.

Akkuyu'da buz kırıldı, gemi yol almaya başladı. Patronların baskısı işçilere sökmez hale geldi.

Kazanmak, birlik olmak işçi sınıfına cesaret veriyor. Her eylem başka sektörden, iş yerinden işçilerin haklarını araması için bir kıvılcım oluyor. Akkuyu'da yaşananların diğer işçi hareketlenmelerinden kopuk tepkiler olduğunu kim söyleyebilir? Hepsi birbirini besleyen, güç veren eylemler.

Şimdi, şantiyede işçilerin mücadelesi dayanışma ağında cisimleşiyor. Akkuyu'da son aylarda yaşanan tüm sorunlarda işçiler birlikte hareket etmenin önemine vardı. PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen işçiler bir yandan yaşadıkları hak gasplarını, haksızlıkları, kazaları teşhir ediyor, diğer yandan belirledikleri talepler için mücadele ediyor. Akkuyu'da işçilerin karşısında birlikte hareket edecekleri bir örgütlülük ve dayanışma duruyor.