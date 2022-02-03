Akkuyu NGS’de işçiler 2 aydır çalışmayı bekliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde bulunan firmalardan biri olan Sayın İnşaat’tan Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen ihbarlar sonucu görüştüğümüz işçiler yaşadıkları sorunları anlattı.

Sayın İnşaat’ta çalışmak için evraklarını hazırlayan ve işe başlayacakları günü beklemeye başlayan işçiler bu sürenin haftaları bulması yüzünden zor durumda olduklarını söyledi.

'2 aydır buradayım, işe başlamadım, hasta oldum, sadece 710 TL para verdiler'

Konuştuğumuz bir işçi “10 Aralık’ta evraklarımı verip kampta beklemeye başladım. Aradan günler geçti, işe çıkamadım. Sonra 22 Ocak’ta sigorta girişim yapıldı ama yine sahaya çık denilmedi bana. Sonra da 27 Ocak’ta Covid testim pozitif çıkınca beni kamptan çıkarıp bir otele yerleştirdiler. Dün de arayıp seni işten çıkardık dediler. Ben buraya ailemi geçindirmek için geldim ama bir gün bile çalışamadım. 2 aydır buradayım, kamp koşulları yüzünden hasta oldum ama raporluyken beni çıkardıklarını söylediler. Bu sürede bana sadece 710 lira ödeme yaptılar. Hakkımı arayacağım bir muhatap bile yok” dedi.

'Covid-19 sebebiyle koğuşlar kapatıldığından istifa ediyorum' kağıdı imzalatıldı

Bir diğer işçi yine aynı şekilde 25 Aralık’tan beri işe başlatılmayı beklediğini söyledi. Firmanın işe girişte kendisinden “Covid-19 sebebiyle koğuşlar kapatıldığından istifa ediyorum” şeklinde istifa kağıdı aldığını söyledi.

'Neden işe çıkamıyoruz, neden açıklama yapılmıyor'

Başka bir işçi 6 Ocak’tan beri çalışmak için kampta beklediğini, bunun yerine “sizin çıkışınız verildi. 1000 lira ödeyelim, evine git” denildiğini, böyle onlarca kişinin kamplarda beklediğini söyledi. “Bir arkadaşımız 47 gündür bekliyor, memleketine dönecek parası yok. Bizler zor durumdayız. Neden işe çıkamıyoruz, neden kimse bize açıklama yapmıyor, ne sebeple daha çalışmadan işten çıkışımız veriliyor bunları bilmek istiyoruz” dedi.