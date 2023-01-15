Akkapı Semt Evi'nde tarikat ve cemaatlerden nasıl kurtulunacağı konuşuldu

Adana'nın Akkapı Mahallesi'nde tarikat ve cemaatleri konuşmak için Akkapı Semt Evi'nin çağrısıyla bir araya gelen mahalleli bu yapılarla nasıl mücadele edeceğini konuştu.

"Tarikat ve Cemaatlerden Nasıl Kurtulacağız?" başlıklı etkinlikte semt evi adına yapılan sunumda tarihsel süreç içerisinde tarikatların nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği anlatılırken Cumhuriyet devrimiyle önü kesilen tarikatların özellikle Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle tekrar palazlandığı dile getirildi.

Tarikatların tek başına bir siyasi partinin değil Türkiye sermaye sınıfının, işçi sınıfını baskılamak için ihtiyaç duyduğu yapılar olduğu vurgulanan sunumda bu yapılarla mücadelenin sermaye sınıfıyla mücadeleden bağımsız olmadığı belirtildi.

Mahallelerde tarikat ve cemaatlerle nasıl mücadele edileceğine dair sohbetle devam eden etkinlik, katılımcıların TKP'nin 21 Ocak'ta Selman-ı Pak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve müzisyenler Ercan-Gökhan Çağıran'ın katılımıyla yapacağı seçim toplantısına davet edilmesiyle sona erdi.