Akit'i şaşırtan boşanma davası: 'Bunlar AK Partili mi, AKP'li mi?'

İki AKP'li patronun boşanma davası yandaş Akit'i şaşırttı. "Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)" kurucu üyesi Bilge Kuru Eren'le patron eşi Çağlayan Eren arasındaki boşanma davasını ve karşılıklı istenen tazminatları haberleştiren Akit, "Bunlar AK Partili mi AKP'li mi?" diye sordu.

"Biri 6 milyon biri 11 milyon istedi!" diye yazan Akit, taraflar arasındaki boşanma davasının 2018'den beri devam ettiğini de ekledi.

Haberde, "Bilge Kuru Eren, BİKAP adına düzenlediği etkinliklerde AK Partili isimlerle bir araya gelirken iş adamı eşi Çağlayan Eren'in de AK Parti'ye yakın olduğu iddia ediliyor" ifadesi kullanıldı.