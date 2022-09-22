Akit Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi

Cumhuriet yazarı Zülal Kalkandelen'e yönelik gericilerin saldırıları devam ediyor.

Kalkandelen, geçen günlerde bir kişi tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Kalkandelen son olarak İran’da başörtüsünden saçı gözüktüğü için ahlak polisinin katlettiği Mahsa Amini hakkındaki yazısından sonra yine şeriatçılar tarafından tehdit almaya başladı.

Bu tehditlerden biri de Yeni Akit’ten geldi. Akit'te yer alan yazıda Kalkandelen için şu ifadeler kullanıldı;

“Dindarları katil gösteren Cumhuriyet yazarı İslamı hadsizce böyle hedef aldı!

‘Siyasal İslam’ adı altında İslama kimlik uyduran Cumhuriyet yazarı Zülâl Kalkandelen, şeriatı hedef aldığı yazısında dindarları katil gibi gösterdi.

Fuhuş, cinayet ve tecavüz, yaşam tarzını benimsediği laik çevrelerde; barlarda, pavyonlarda, gazinolarda, gece kulüplerinde yaşanırken Kalkandelen, ‘Şeriat bir kadının daha canını aldı!’ başlığıyla Müslüman kesimi hedef aldı.”