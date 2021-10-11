Akit yazarı Vehbi Kara: Kadının çalışma hayatına katılması israf

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, "Ekonomik krizin çözümü israf etmemekte yatıyor" başlıklı bugünkü yazısında "Kadın çalışma hayatına girince her şey alt üst oluyor" diye yazdı.

'Kadının çalışma hayatına katılması israf'

Kadınların çalışma hayatına katılmasının "israf’" olduğunu söyleyen Kara'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"Eskiden yani tek bir kişi çalışırken evde annelik yapan kadınlar israftan kaçınıyorlardı. Hatta tasarruf edip daha iyi eve taşınma ve daha iyi şartlarda yaşama imkânı buluyorlardı. Lakin kadın çalışma hayatına girince her şey alt üst oluyor. Bir kere; kreş, giyim-kuşam ve yiyecek masrafları aşırı derecede yükseliyor.

Çalışan kadınların giyim kuşam masrafları ve ailede birlikte yemek yenilmediği için ortaya çıkan yeme içme giderleri ise son derece yükseliyor. Hâlbuki hem lezzetli hem de oldukça hesaplı olarak yapılmış ev yemekleri her bakımdan çok daha iyi iken; fast-food türü yiyecekler yüzünden sağlığı bozulan insanlara, obezite hastalığı bu israfın faizi olarak geri dönüyor."

'Kadınlar yuvalarına dönmeli'

Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın "Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını yüzde 34’ten yüzde 38,5 seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz" sözlerini de eleştirdi. Bakan Yanık’a "Yol yakınken bu yanlış hesaptan dönmek gerekir" diyen Kara, kadınların "yuvalarına dönmesi ve tasarruf yapmalarının öğütlenmesi gerektiğini" savundu.

'Kadın çalışmasın' anlayışı yeni değil

Vehbi Kara daha önce de çalışan kadınları hedef alarak, "Kadınların çalışma hayatına girip erkeklerle fink atması, kadın istismarının reklamlar ile yayılması, hayâ denilen mefhumun yok edilmesi kötü ahlakın toplumun her kesimine yayılması sonucunu doğurmuştur" diye yazmıştı.

AKP’li bakan ve milletvekilleri de kadının çalışma hayatına katılmasının "israf" olduğunu dile getirerek benzer açıklamalar yapmıştı: