Akit TV yorumcusundan Doğan Medya 'itirafı': Savaş ganimeti olarak verildi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu'nun bugünkü yazısına değinen Akit TV yorumcusu Mustafa Albayrak paylaşımında Doğan Medya'nın el değiştirmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mustafa Albayrak Doğan Medya'nın iktidara savaş ganimeti olarak verildiğini söylerken şu paylaşımda bulundu:

"Mekke'nin fethinden sonra kendisine en büyük düşmanlığı yapan başta Ebu Sufyan'ı, Hint'i ve amcası Hz Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affedip hatta Ebu Sufyan'ı bir de onore etmişse bugün devlete ve milli güçlere teslim olmuş Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök'e de bu şekilde davranılmalıdır... Çünkü onlar öz eleştirilerini yapmış, bize mağlup olmuş ve silahları ile milli güçlere teslim olmuş rakiplerdir. Bugün devletin ve milletin yanında olan bir Demirören Medya'yı çok ucuz bir fiyata adeta savaş ganimeti olarak veren Aydın Doğan'dır."

Albayrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzden Aydın Doğan'ın doğum gününe giderek onu onore ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu, 2018 yılında Demirören Grubu'na satılmıştı.

Ülkücü mafya Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Demirören Holding’in 2018 yılında Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği 750 milyon dolarlık krediye dair soru önergesine 'Banka ve müşteri sırrı' yanıtı vermişti.