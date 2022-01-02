Akit halkla dalga geçiyor: 'Faturalarınızı devlet ödeyecek siz de soğan ekmek yiyin'

Yeni yılın ilk saatlerinde elektrik, doğalgaz ve mazota yapılan %127’ye varan zamların ardından Akit gazetesi yine halka dalga geçmeye başladı. Dün soğan ekmek yemenin faydalarını gündemine taşıyan Akit, bugün ise faturaların yarısını devletin ödeyeceğini manşetten duyurdu.

Devlet faturaları nasıl ödüyor?

Başarısız ekonomi yönetimi nedeniyle enerjide ithalata bağımlı ülkemizde doğalgaz, petrol, kömür ve mazot gibi ithal kaynakların fiyatları da artış gösterdi. Başarısız ekonomi politikalarının üzerine dünya genelinde enerji kaynaklarının fiyatlarındaki artış da eklenince enerji alanında da bunalım artmaya başladı.

Ülkemizde mevcut santrallerin özelleştirilmesi ve yeni yatırımların alım garantileri ile özel sektör enerji alanında hakim hale geldi. Petrol, elektrik ve doğalgaz sektörleri tamamen piyasalaştırıldı. Üretimin yanı sıra dağıtım ve perakende satış gibi faaliyetlerin de ayrı ayrı özelleştirilmesi il sinekten yağ çıkarırcasına enerji sektöründeki faaliyetlerden kâr edilmesi sağlandı, yurttaşların sırtındaki fatura yükü arttıkça arttı. Bugün evlerimize gelen faturalarda en az üç – dört şirketin kârı bulunuyor.

Patronların kârını kısmak istemeyen AKP, doğalgaz ve akaryakıtta fiilen sübvansiyon uyguladı ve patronları korumak adına kamuyu zarara uğrattı BOTAŞ başta olmak üzere kamu kurumları 2020 yılını rekor zararla kapattı. Buna rağmen sübvansiyon mekanizmaları da yetmemiş olacak ki yeni yılın ilk saatlerinde %127’ye varan zamlar yapıldı. Özetle kamu kaynakları ve yurttaşların faturaları patronlara yetmediğinden AKP fahiş bir zamla patronların gönlünü aldı. Patronların borazanı Akit gazetesi ise bunu devletin vatandaşlara müjdesi olarak duyuruyor.

Soğan ekmeği AKP ve Patronlar yesin!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin açıkladığı verilere göre yapılan zam ile ortalama 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik enerjinin faturası yüzde 73`lük artışla 211 TL`den 364 TL`ye yükseldi.

230 kWh`lık asgari tüketime göre hesaplandığında enerji bedelinin kademeli tarifeyle birlikte %108 arttığı görülüyor. Dağıtım bedeli de %24 zamlandırılırken, müjde olarak sunulan TRT Payı ve Enerji Fonu‘nun kaldırılmasına rağmen fon ve vergi toplamı ise %49 artış gösterdi.

Böylelikle asgari ölçüde tüketimde bulunan enerji bedeli 227 TL, dağıtım bedeli 75TL, vergileri ise 62 TL olacak ve faturası 365 TL gelecek. Bu tablo karşısında Akit gazetesinin halka dalga geçercesine faydalarını anlattığı soğan ekmeği AKP ve patronlar yediği takdirde halkın faturalarının düşebileceği görünüyor.