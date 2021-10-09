Akın İpek: Gökçek Cemaat'in Ankara yöneticisiydi

Gülen Cemaati'ne dönük soruşturma nedeniyle firari olarak İngiltere'de bulunan ve Türkiye'nin iadesini istediği Akın İpek, aynı soruşturma kapsamında firari olan Tarık Toros'un Youtube kanalına konuştu.
Eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarda bulunan İpek, "2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım" dedi.
İpek konuşmasının devamında, Melih Gökçek’i "FETÖ’nün Ankara yöneticisi" olarak tanıdığını söyledi.
İpek, Gökçek hakkında, "Kendisinin, Koza Holding'in adı Masak raporlarında filan geçti" ifadelerini kullandı.
İpek'in açıklamaları şöyle: