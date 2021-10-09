Akın İpek: Gökçek Cemaat'in Ankara yöneticisiydi

Gülen Cemaati'ne dönük soruşturma nedeniyle firari olarak İngiltere'de bulunan ve Türkiye'nin iadesini istediği Akın İpek, aynı soruşturma kapsamında firari olan Tarık Toros'un Youtube kanalına konuştu.

Eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarda bulunan İpek, "2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım" dedi.

İpek konuşmasının devamında, Melih Gökçek’i "FETÖ’nün Ankara yöneticisi" olarak tanıdığını söyledi.

İpek, Gökçek hakkında, "Kendisinin, Koza Holding'in adı Masak raporlarında filan geçti" ifadelerini kullandı.

İpek'in açıklamaları şöyle:

“Eşim Londra’da Melih Gökçek’in eşiyle karşılaşmış. Bir anda dükkanın ortasında ‘FETÖ’cü’ diye ortalığı ayağa kaldırmış. İki yıl sonra birkaç gün önce, kızımın eşimin görüntüleri Melih Gökçek’İn oğlunun Twitter sayfasında gördüm. Melih Gökçek de tutmuş bunu ‘oğluma saldırdılar’ diye.

Ben yıllardan beri Ankara’da yaşayan bir iş adamıyım. Ben aileme medyaya çıkmasını yasaklamıştım. Melih Gökçek’in oğlu uzun zamandır bize ‘FETÖ’cü’ deyip duruyor. Benim AKP’den, CHP’den, MHP’den ve hizmet hareketinden tanıdıklarım var. 2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım. Gökçek’i cemaat yöneticisi olarak tanıdım. Bir anda rüzgarın dönmesiyle 180 derece döndü Gökçek. Yıllardır tanıdığı insanlara 'FETÖ' düşmanı olduğunu göstermek için eziyet ediyor.”