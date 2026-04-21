Akın Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: Sadece gözden kaçan bir şey var mı diye bakıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku ve Narin Güran davalarındaki son gelişmeleri yalnızca "gizli tanıklar" üzerinden açıklayan Gürlek, "delillere göre hareket ettiklerini" savundu.

AKP'li belediyelere de operasyon düzenlenebileceğini ima eden Gürlek, "Bizim için parti önemli değildir" dedi.

Sosyal medyaya E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması zorunluluğu getirileceğini duyuran Gürlek, sosyal medya platformlarının bu uygulamaya yeşil ışık yaktığını aktardı.

Gülistan ve Narin davalarında 'gizli tanıklara' işaret etti

Tam 6 yıldır sonuçlandırılmayan, etkili şekilde üzerine gidilmeyen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkması hakkında değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "Bir ihbar geldi, gizli tanık dinlendi. Yeni deliller çıktı. Gülistan davasının sonuna kadar gidilecek. 'Ceset yoksa fail belli değildir' algısı yanlış. Burada cesedin bulunamaması olayın cinayet olmadığı sonucunu doğurmaz" dedi.

Eski Vali Tuncay Sonel'in, suç delillerini karartmaktan dolayı tutuklandığını belirten Gürlek, "Biz istişare ediyoruz, gözden kaçan bir şey var mı diye bakıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, suç var mı yok mu delillere göre karar veririz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezanın bozularak artırılmasını şu sözlerle açıkladı:

Kesinleşen dosyalarda da yeni bir delil ortaya çıkarsa, sanık lehine her zaman bir delil ortaya çıkabilir. Yani sonradan bir delil ortaya çıktı, ses kaydı ya da bir tanık çıktı, tanık dedi ki 'Ben ilk derece mahkemesinde yalan söyledim' ya da bir belgenin sahteliği ortaya çıktı. Bunlar Ceza Muhakemesi Kanunumuzda yazılı yargılamanın yenilenmesi sebepleri.

'CHP de olabilir, AKP de olabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaya ve belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Gürlek, yargının partilere göre hareket etmediğini iddia etti.

"Hakimler, siyasi düşüncelere göre karar vermezler. AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AKP-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez. 30 tane belediye başkanı hakkında şu an işlem yapılmış. Bunlar Cumhur İttifakından."

Sosyal medyaya kimlik zorunluluğu: 'E-devlet'ten kod gelecek'

Adalet Bakanı, sosyal medya platformlarına yönelik planlanan yeni düzenlemelerin ayrıntılarını da paylaştı.

Sosyal medya hesaplarında, anonim hesaplarda düzenleme yapılması gerekiyor. TC kimlikle girilecek. Şirketlere kişisel bilgiler verilemeyecek. E-devlet üzerinden bir anahtar olacak. Nick name kullanılabilir. Bir suç iddiası varsa, o hesabın kullanılanın kimlik bilgileri verilecek. Platform temsilcileri anonim hesaplarla ilgili fikrimizi kabul etti. Siz sosyal medya hesabı kullanmak istediğinizde size E-devlet'ten bir kod gelecek, ona göre giriş yapacaksınız.

Mevcut yasaların yasa dışı bahsi "kabahat" olarak gördüğünü hatırlatan Bakan, "Yasa dışı bahis bizim kanunlarımızda maalesef suç değil, kabahat. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Suça dönüştürmemiz lazım. Vatandaş oynuyor. Bu bir kere suç olması lazım, ceza verilmesi lazım" dedi.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili değişiklik sinyali veren Gürlek, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili sil baştan düzenleme lazım. Çocuklara getirilecek ceza onların kullanılmasını engelleyecek" açıklamasında bulundu.