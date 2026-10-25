Akın Gürlek’ten ‘gönüllü iade’ savunusu: ‘Hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz, iddialar ayrıca değerlendirilecek’

Fon vurgunundaki isimlerden, istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya dahil çok sayıda ismin henüz ifadesine dahi başvurulmazken, listedeki isimlerin tamamı da açıklanmış değil.

Vurgundan elde ettikleri miktarı açılan “gönüllü iade” hesaplarına yatıran isimlerin temize çıkarılacağına yönelik tepkiler devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek önceliklerinin iade edilen tutarların “mağdurlara” ulaştırılması olduğunu savunarak iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Gürlek iadelerin kaynağının incelenerek ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddiaların ayrıca hukuken değerlendirileceğini savundu.

'İadeler soruşturmaların yürütülmesine engel teşkil etmez'

Fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek “Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” ifadesini kullandı.

Gürlek “Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez. Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir” diye belirtti.

'İyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması'

Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartlar oluşması halinde yeni mal varlığı tedbirlerinin de uygulanacağını kaydeden Gürlek “Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız” iddiasında bulundu.

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