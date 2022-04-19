Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü

Tekirdağ Muratlı’daki İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde bir inşaat/betonarme prefabrik fabrikasında elektrikçi olarak çalışan 33 yaşındaki Hakan D. elektrik akımına kapılarak dengesini kaybedip yaklaşık 6 metrelik yükseklikten aşağıya düştü.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hakan D., daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)