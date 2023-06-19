Akdeniz'de saat 15.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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soL - Osmaniye
Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Akdeniz'de saat 15.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.