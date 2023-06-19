Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Akdeniz'de saat 15.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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