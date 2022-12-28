Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi. (AA)