Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

​​​​​​​Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Akdeniz'de saat 03.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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