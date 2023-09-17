Akdeniz'de saat 03.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cemil Fuat Hendek
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kadir Sev
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Akdeniz'de saat 03.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.