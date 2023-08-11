Akdeniz Üniversitesi’nde yemekhane zammı

Akdeniz Üniversitesi yeni dönem başlamadan yemekhanedeki fiyatlara zam yaptı.

Bir öğün ücreti 6 liradan 14 liraya çıkarken ikinci öğün fiyatının 6,5 liradan 40 liraya çıkmasına öğrenciler tepki gösterdi.

Konuya dair Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Akdeniz Üniversitesi bir açıklama yaptı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Akdeniz Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine %133.3 oranında zam yapıldı! Bir öğün yemek fiyatı 6 TL’den 14 TL’ye, ikinci öğün fiyatı ise 6.5 TL’den 40 TL’ye yükseltildi!

Bu konuda geçtiğimiz dönemlerde de sabıkası hayli kabarık olan üniversite yönetimini uyarıyoruz ve müşteri değil öğrenci olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ayrıca yapılan bu büyük zammı okullar henüz açılmamışken, öğrenciler evlerindeyken yapılmasını çok manidar buluyoruz! Bu sizi rahatlatmasın. Yapılan zam TÜİK rakamlarının çok üzerindedir ve ‘devrim’ niteliğinde olduğu iddia edilip verilen kredi/bursların geri alınması anlamına gelmektedir. Krizin faturasını öğrencilerin cebinden çıkarılması kabul edilemez. Söyledik, tekrar söylüyoruz, sağlıklı ve ucuz yemek istiyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz dönemlerde de Akdeniz Üniversitesi yemekhane ve ulaşım gibi temel öğrenci gereksinimlerinde üniversite yönetimi birçok karşı adım atmıştı.