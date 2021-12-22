Akdeniz Üniversitesi yemekhanede öğrencilere verilen ekmeğe sınır getirdi

Antalya'daki ekmek fiyatının 2,5 TL olmasıyla beraber Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri ekmeğe ulaşmakta güçlük yaşamaya başladı.
Öğrenciler ekmek ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinde yemekle beraber verilen 50 gramlık roll ekmekle karşılamak zorunda kaldı.
Öğrencilerin çantalarına buradan aldıkları ekmekleri koyması üzerine, üniversite yönetimi "çözümü" ekmeği sayılı şekilde vermekte buldu. Üniversite öğrencilerinin beslenebilmek adına aldığı yedek ekmeklerin sayılı şekilde verilmeye başlandığı yemekhanede, kişi başına iki ekmek sınırı getirildi.