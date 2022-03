Akdeniz Üniversitesi kız öğrenci yurdunu su bastı

Akdeniz Üniversitesi Şehzade Korkut ve Muratpaşa KYK yurtlarında 2 Mart akşamı saat 21.00 sularında yağan şiddetli yağmurun ardından su baskını ve elektrik kesintisi yaşandı. Şehzade Korkut yurdunda yemekhane kullanılamaz duruma gelirken Muratpaşa yurdunda A Blok zemin kat kullanıma kapatıldı.

Koridorlardan görüntü

Su baskınına cevap: 'Erkek işçiler geliyor kapalı giyinin'

Tahliyesi gece saat 4 kadar süren su baskını için evinde uyuyan temizlik işçisi kadınlar getirilirken, yurt müdürüne ise gece boyunca ve gün içinde ulaşılmadığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi'nden edinilen bilgilere göre öğrenciler gece boyu uyuyamadıklarını ve odalarında kalamayacakları yurt yönetimine iletmeye çalıştı. Blok müdürününse iletilen sorunlara dair " Erkek işçiler geliyor kapalı giyinin" demekle yetindiğini ifade eden öğrenciler aceleyle eşyalarını toplamak zorunda kaldı.

Yurt yönetimi 'Başınızın çaresine bakın'

Olayı duyar duymaz yurtta yurt sakini arkadaşlarıyla buluştuklarını ve dayanışma içinde olduklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi üyesi iki kadın öğrenci, yaşadıkları mağduriyeti soL Haber Portalı'na anlattı.

soL'a konuşan bir öğrenci, "Bir anda ortada kaldık ve başımızın çaresine bakmamız söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeteri kadar yatak olmadığı için okula gidemeyen onlarca öğrenci varken bize 'bekleyin sizi yerleştireceğiz' diyorlar. Nasıl olacak merak içindeyiz. Yurt ve Üniversite yönetiminin acilen olayla ilgili harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Başka öğrenciyse "Yurtta kalmak yeteri kadar zorken bir anda düzenimizi bozmamızı söylüyorlar. Sınavlar yaklaşıyor ve ders çalışmam gerekirken nasıl barınacağımı düşünüyorum!" ifadelerini kullandı.

'Din eğitimiyle değil yurtla ilgilenin!'

Türkiye'de öğrencilerin mücadele ettiği barınma sorunu her gün daha can yakıcı hale geldiğini belirten Kadın Dayanışma Komitesi, yurt yönetimi ve üniversite yönetiminin acilen bu sorunu çözmesi ve belirsizlik içinde bekleyen öğrencilere bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti. Daha önce de su bastığına şahit olduklarını söyleyen öğrenciler, yurtta gerekli tesisat önlemlerinin alınmamış olduğunu belirtti. "Yurtta din eğitimi vermekle meşgul olan yurt ve üniversite yönetimini, öğrencilerin yaşam ve eğitim şartlarıyla ilgilenmeye çağırıyoruz." diyen öğrenciler sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Sorun devam ediyor

Sorunun devam ettiği yurtta öğrenciler sınav öncesinde hâlâ farklı yurtlarda, eşyalarının bir kısmına erişimden uzak barınmaya çalışıyor. Yerlere yataklar serilerek çözülmeye çalışılan sorunun belli zamanlarda sürekli tekrar etmesinin yanı sıra yurt yönetiminden sorunun ne zaman çözme kavuşacağına dair hâlâ bir açıklama gelmedi.