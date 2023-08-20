Akdeniz foklarının yaşam alanına yapılan kaçak iskele protesto edildi

Mordoğan'da bulunan Ayıbalığı Koyu’nda, Akdeniz Foku üreme ve dinlenme alanına inşa edilen kaçak iskele protesto edildi.

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde bulunan Ayıbalığı Koyu, Akdeniz Foklarının Türkiye’deki ender dinlenme ve üreme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

2022 yılının mayıs ayında Ayıbalığı Koyu'nda bulunan For You 35 isimli işletmenin koya kaçak iskele kurmasıyla, soyu tehlike altındaki Akdeniz Foklarının yaşam alanı sermayeye peşkeş çekilmiş oldu.

Yurttaşlardan protesto

Bu duruma tepki gösteren yurttaşlar, bugün saat 11.00’de tesis önünde “Sahillerimizi ranta teslim etmeyeceğiz” sloganıyla bir araya geldi.

Karaburun halkı adına yapılan konuşmanın ardından, Sualtı Araştırmaları Derneği adına söz alan Nesimi Ozan Veryeri “İyi insan sadece laf söyleyen değil, harekete geçen, bugün bizlerle birlikte burada doğanın hakkını, halkın hakkını savunan insandır. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Doğamızla birlikte yaşam hakkımızın işletmelere peşkeş çekilmesini istemiyoruz” dedi.

“Boyun eğme, memlekete sahip çık”, “Denizler fokların, kıyılar halkın”, “Sahilleri ranta teslim etmeyeceğiz”, sloganlarının atıldığı eylem, sahilde insan zinciri kurularak tamamlandı.