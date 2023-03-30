Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Akdeniz açıklarında saat 22.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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