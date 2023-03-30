Akdeniz açıklarında saat 22.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında saat 22.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.