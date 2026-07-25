Akbelen'de üçüncü yıl protestosu: 'Patronların yasasını tanımıyoruz, tanımayacağız'

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kömür madeni için kesilmesinin üzerinden üç yıl geçti. Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan 7554 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinin birinci yılında bölgede geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirildi.

İkizköylülerin çağrısıyla Akbelen Ormanı bölgesinde bir araya gelen yurttaşlar, bölgedeki ağaç kesim süreçlerinin yanı sıra 24 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren ve Milas ile Yatağan bölgesindeki en az 48 köy ve mahalleyi maden faaliyetlerine açmayı öngören 7554 Sayılı Kanun’un yarattığı yıkıcı etkilere dikkat çekti.

'Umutsuzluk çukurlarına düşmeyeceğiz'

Buluşmada İkizköylü Esra Işık bir konuşma yaparak bugüne kadar verdikleri mücadeleye ve karşılaştıkları baskılara değindi. Yasanın tüm tepkilere rağmen çıkarıldığını vurgulayan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasayı geçirmeyin dedik ama dinletemedik. Zorla, göz göre göre bu yasanın bu toplumda hiçbir meşruiyeti olmadığını bilerek, sadece şirketlerin, patronların gönlü olsun diye bu yasayı geçirdiler. Ama biz Ankara'dan bu yasa geçtikten sonra köyümüze dönerken bu memlekete bir söz verdik. Bizler onların istediği o umutsuzluk çukurlarına düşüp orada debelenmeyeceğiz. Bizim kaybedecek çok şeyimiz var. Bunun için umutsuzluğa kapılmadan, daha da çoğalarak, birleşerek bir araya gelmek zorundayız."

'Memleketin dört bir tarafı şu an yangın yeri'

Çıkarılan yasanın yalnızca bölgeyi değil, tüm ülkeyi tehdit eden bir talan sürecini tetiklediğini belirten Işık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dedik ki bu yasa geçerse eğer, Türkiye'nin dört bir tarafında bu talan büyüyecek. Daha çok köyün, daha çok köylünün canı yanacak, dedik. Dediğimiz gibi oldu. Memleketin dört bir tarafı şu an yangın yeri. Bu sene yeniden söylüyoruz, maden yasasını, şirketlerin yasasını, patronların yasasını tanımıyoruz, tanımayacağız."

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