Akbelen'de protesto edilen Kılıçdaroğlu: 'Kemal kardeşiniz daima yanınızda'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgeyi ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu, Akbelen’de çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından yayınlayarak şöyle dedi:
"Akbelen Ormanı’nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı "bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor" diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. #AkbeleneDokunmayın."
Eylemciler tepki göstermişti
Bugün Akbelen'de eylemciler, ziyaretin ardından ağaç kesimi yapılan bölgeye girmeden alanı terk etmek isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesen direnişçiler "Arabaya değil barikata" sloganı atmıştı.