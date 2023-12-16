Akbelen'de patlama sesleri: Maden çalışmasına engel olmasın diye dere yatağı değiştirildi

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda maden çalışmaları geçen yaz başlamıştı.

Alanda 40 bine yakın zeytin ağacı olmasına karşın Zeytin Kanunu hiçe sayılarak yakın bölgelerde dinamitle patlatma yapılıyor. Cumhuriyet'e konuşan köylüler, patlama öncesinde sirenle uyarı yapıldığını ancak patlamaların etkisiyle evlerinde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

‘Deprem mi bomba mı anlamıyoruz’

Maden sahasına çok yakın bir konumda evi bulunan 39 yaşındaki İlkay Demir, patlamalardan çocuklarının da etkilendiğini dile getirdi. Çatlayan duvarlarını sıvalarla kapatarak önlemler aldıklarını belirten Demir, "Çocuklarımı maden için patlama yapıldığına ikna edemiyorum. Patlamalar yaşandığında evimiz sallanıyor, duvarlarımız çatlıyor. Deprem mi, bomba mı anlamıyoruz" dedi.

Köylülerin iki seneyi aşkındır nöbet tuttukları ancak geçen aylarda jandarma tarafından el koyularak adeta bir karakola dönüştürülen arazinin sahibi Haydar Demir de çalışmaların yapıldığı alana çok yakın bir noktada yaşıyor.

94 yaşında bir babası olduğunu belirten Demir, "Patlamalar sonucunda bina çökse ne olacak? Atmayın diyoruz ancak bizi dinlemiyorlar. Topraklarımızı alamayacaklar" dedi.

Akbelen davasının avukatı Arif Ali Cangı ise "Maden çalışmasına engel olmasın diye suyu engelliyorlar. Vadinin önü kapatıldı, derenin yatağı değiştirildi. Fazla yağış olsa burası ne olur bir düşünün. Buradaki bütün kir ovaya taşınır. Bu memlekette Devlet Su İşleri ne işe yarar?" dedi.