Akbelen'de gözaltına alınan 24 kişi serbest bırakıldı: 'Jandarmayı darp ettin' suçlaması

Muğla’nın Milas ilçesinde, YK Enerji’nin maden sahasını büyütmek için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesmesini protesto ederken dün gözaltına alınan 24 yurttaş, 20 saatlik gözaltı sürecinin ardından serbest kaldı.

Gözaltına alınanlardan 18 kişi, Milas Jandarma Karakolu'nda alınan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 6 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcı, ‘polise mukavemet’ suçlamasını yönelttiği 6 kişiden avukatlar İsmail Hakkı Atal ve Leyla Bilgen'i serbest bırakırken 4 kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Sulh ceza hakimi; Yavuz Emre, Caner Gökbayrak ve Esra Balbay’ı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Deniz Gümüşel’i de yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla serbest bıraktı. Gözaltına alınanların hepsine ‘kamu görevlisine mukavemet’ suçu yönetildi. Gümüşel ve Balbay’ın ise ayrıca kolluk kuvvetlerini darp ettikleri ileri sürüldü.



Deniz Gümüşel, sulh ceza hakimine verdiği ifadede yaşananları şöyle anlattı:



“Ben, Anayasa’nın 169. maddesi uyarınca, doğaya karşı da duyarlılığımdan dolayı anayasal hakkımı kullanmak amacıyla, Milas ilçesinde Akbelen ormanlarının kesilmesine engel olmak amacıyla Milas'a geldim. Pasif direniş göstererek sadece oturma eyleminde bulundum. İlgili kolluk personeline herhangi bir şekilde fiziksel eylemim yahut şiddetim olmadı. Anayasa’nın bana vermiş olduğu haklar çerçevesinde doğayı koruma adına herhangi bir kamu görevlisine müdahalede bulunmadım. Arkadaşlarla eylemde bulundum. Arbede esnasında, o hengamede kolluk personeli tarafından yaralandım. Sağ kolumun iç bölgesinde morluklar, sol kolumda da benzer şekilde kolluk ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralanmalar mevcuttur. İlgili personelden de şikayetçiyim. İlgili kolluk personeli de arbede esnasında doğrudan beni hedef alarak yüzüme karşı göz yaşartıcı sprey kullandılar ve yine ilgili personel, pasif eylemimize karşı orantısız güç kullanarak bize karşı suç işledi; kendilerinden şikayetçiyim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” (ANKA)