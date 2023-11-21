Akbelen'de dinamit sesleri: Ormanda maden çalışmaları başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, köylülerin ve çevre örgütlerinin mücadelesine rağmen 24 Temmuz’da başlayan ağaç kesimlerinden sonra maden çalışmaları başladı.

İkizköy Çevre Komitesi, bugün yayımladığı ve “Acil dayanışma çağrısı” notuyla duyurduğu açıklamasında, Akbelen Ormanı’nda bir haftadır dinamit patlatıldığını duyurdu.

Zeytin kanunu çiğneniyor

ANKA'ya konuşan İkizköylü Nejla Işık, dinamitlerin patlatıldığını belirterek, “Burnumuzun dibinde dinamit patlatılıyor. 5-6 kez patlatıldı, bir haftadır bu şekilde. Zeytin Kanunu’na göre 3 kilometre yakınında toz çıkaramaz deniliyor. Nerede kaldı Zeytin Kanunu nerede kaldı 3 kilometre. 500 metre yok burada patlattıkları yer" diye tepki gösterdi.

Köylüler, çalışma yapılan maden ocağının yakınında 45 bine yakın zeytin ağacının olduğuna işaret ediyor. Zeytinliklerle ilgili yönetmelikteki “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytin ağaçlarının bitkisel gelişimini engelleyecek kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmüne dikkat çeken köylüler, maden ocağı için dinamitle yapılan çalışmaları görüntüledi.

'Akbelen’den vazgeçmedik'

İkizköy Çevre Komitesi’nden yapılan açıklamadaysa ''En kısa zamanda buna yönelik eylemliliklerimiz olacak. Gözünüz, kulağınız biz İkizköylülerde olsun. Herkesi, bugüne kadar Akbelen'e sahip çıkan tüm yurttaşları dayanışmaya çağırıyoruz. Bizler Akbelen'den vazgeçmedik. Biz bitti demeden bu dava bitmez'' denildi.