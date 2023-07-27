Akbelen'de ağaç kesimi de mücadele de sürüyor: 'İçimiz yanıyor'

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Termik Santrali için ağaç kesimi yapılmaya devam ediliyor. Bölgede yaşayan yurttaşların mücadelesiyse sürüyor.

Bu sabah da ağaç kesimi yapılması üzerine alana gitmek isteyen yurttaşlar, jandarmayla karşılaştı. Jandarmaya kesimi durdurmadıkları için tepki gösteren İkizköylüler gözyaşları içerisinde, "Sıktığınız biber umurumuzda değil, bizim içimiz yanıyor. Sabaha kadar uyuyamıyoruz, sabah kesim sesiyle uyanıyoruz. Burada yaşıyoruz" dedi.

"Valiliğin 'ormanlara girmek yasak' diye kararı var neden engel olmuyorsunuz? Yapılan anayasal bir suç neden olmuyorsunuz" diye soran yurttaşlara jandarma, "Şu an yaptığınız iş yavaşlatmak" yanıtını verdi.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kesim böyle görüntülendi: