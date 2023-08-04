Akbelen'de ağaç kesen YK Enerji'nin işçilere üç aydır maaş ödemediği ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı direniş devam ederken, YK Enerji’ye bağlı Kemerköy Termik santralinde çalışan işçilerin üç aydır maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı.

Önder Gazetesi'nin haberine göre, Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan YK Enerji’ye bağlı Kemerköy Termik santralin revizyonunda çalışan 536 işçi, mayıs ayından itibaren ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle dün saat 14.30 civarında santralin giriş ve çıkış kapılarını kapattı.

YK Enerji’nin taşeronu olan Garanti Koza bünyesinde çalışan işçiler, “1 aydır burada bekliyoruz. Maaşlarımız halen ödenmedi. Bizim normalde iş akdimiz Şubat 2023’te başladı, 31 Ağustos’ta sona erecekti ama maaşlarımız ödenmediği için bugün santral kapısına gelip girişleri kapattık" dedi.

YK enerji Genel Müdürü işçi temsilcileriyle görüşmek zorunda kaldı

Santralin giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç, işçi temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından işçiler, Dinç’in "4 Ağustos 2023 için Garanti Koza’dan evrakları istediklerini, mutabakat olur olmaz maaşlarının ödeneceğini" söylediğini belirtti. İşçiler, "4 Ağustos 2023 saat 09.00’da yine buradayız. Bizi oyalayıp oylamadıklarını yarın anlayacağız” dedi.

İşçiler, şimdiye kadar Kemerköy Termik Santrali’nin revizyonunu yaptıklarını, burası bitince Yeniköy’ün revizyonuna başlayacaklarını ama şimdi ne olacağını bilmediklerini belirtti ve santralden ayrıldı.

Sabah saatlerinde santrale gelen işçilerin bekleyişi sürüyor

soL'un edindiği bilgiye göre, işçiler bu sabah saatlerinde tekrar santrale geldi.

Patron ve patron temsilcileriyle formenlerin konuya dair görüşmesinin devam ettiği öğrenildi.

Haklarını arayan işçilerin ise santral önünde bekleyişi devam ediyor.