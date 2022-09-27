Akbelen Ormanı'nı savunan İkizköylüler hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yapılması planlanan kömür madeni için Akbelen Ormanı’nın asırlık kızılçam ağaçlarının kesilmesine karşı köylüler direnişe geçip nöbet tutmaya başlamışlardı.

Bölgede yaşayanlar geçen sene şirketin yaptığı orman kesimini durdurmuş, ağaçlar için nöbet tutulan bir yurttaşa ait tarladan kolluk gücü ve jandarmanın orantısız gücüne maruz kalarak dışarı atılmıştı. Alanda bulunan ve haksız müdahaleye direnen 11 kişiden 2'sine jandarmaya mukavemetten dava açılmıştı.

İkizköy’den Edibe Demir ile İkizköy’e desteğe gelen Füsun Kayra'nın haksız yere yargılandığı mahkemenin 3. duruşması bugün görüldü. Önceki duruşmanın ardından avukatlar reddi hakim talebinde bulunmuş, yetkili hakime savunmasını yazarak Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine savunmasını değerlendirilmesi için göndermişti.

Duruşma ertelendi

Değerlendirme yapılmadığı için karar verilemeyeceğinden bugünkü duruşma ertelendi. 21 Kasım Pazartesi gününe yeni duruşma tarihi verildi.

Anayasal hakkını kullanıp ormanı korumak isteyen yurttaşlar için bugün çevreciler de Muğla’nın birçok yerinden desteğe ve dayanışmaya gitti. Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık basın açıklaması yaparak "Burada yargılanmamız haksızlık. 11 kişi 250 askeri nasıl darp edebilir? Çocuklarımız için çıktığımız bu yolda devam edeceğiz. Bizi bu yoldan döndüremeyecekler" diye konuştu.