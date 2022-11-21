Akbelen Ormanı'nı korumak isteyenlerin yargılandığı dava ertelendi

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (YK Enerji) maden çalışmalarına karşı direnen iki kadın hakkında "jandarmaya mukavemet" gerekçesiyle açılan davaya bugün Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Reddi hakim talebi yeniden itiraz konusu yapılırken duruşma 2 Şubat’a ertelendi. Avukat Arif Ali Cangı, “Bu dava adliyenin yüz karası olarak tarihe geçecek bir dava” dedi.

İkizköylüler, 17 Temmuz’da Akbelen Ormanı’nda yapılan hukuksuz kesimden sonra ormanda nöbete başlamış, büyük yangınlar sırasında Akbelen Ormanı’nda 100’ün üzerinde ağaç kesen Yeniköy Kemerköy Termik Santrali çalışanlarını durdurmuştu. Ertesi gece jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan kadınların ikisi hakkında “memura mukavemet ettikleri” gerekçesiyle bu dava açılmıştı. Sanık avukatlarının reddi hakim talebi ile ilgili süreç tamamlanmadığı için duruşma 2 Şubat 2023’e ertelendi.

'Yaralayanların yargılanması gerekirken yaralananlar yargılanıyor'

Duruşma sonrası açıklama yapan Akbelen avukatlarından Arif Ali Cangı, “Bu dava adliyenin yüz karası olarak tarihe geçecek bir dava. Oradaki direnişi kırmak için devletin jandarmasını kullandılar. İnsanlar yerlerde sürüklendi. Şimdi o yaralayanların yargılanması gerekirken yaralananlar yargılanır pozisyondalar. Yani hem güçlü hem suçlu dili tam buraya uyuyor” dedi.

İkizköylüler ve çevre derneklerinin ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün de 4. duruşma için İkizköylüler ve dostlarıyla adliyedeydik. Reddi hakim talebimizi değerlendirip kabul etmeyen Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne avukatlarımız itiraz ettiler. İtirazın değerlendirilme süreci tamamlanmadığından duruşma tarihi yeniden ertelendi ve 2 Şubat 2023 saat 14:00’e yeni duruşma tarihi verildi. Yaşam hakkı gasp edilen, yalnızca yaşam alanlarını savunan ve anayasal hakkını kullanan kadın arkadaşlarımıza açılan bu haksız davada onların yanında yerimizi aldık. Doğaya ve kadına karşı bu muameleyi hak gören, bir de üstüne utanmadan yargılayan sisteme karşı; Akbelen için, zeytinler için, kadınlar için adalet sesini yükseltmeye çalıştık. Bizi bu tür baskılarla, zorbalıkla, haksız davalarla yıldırmaya çalışanlara karşı dayanışmayla, haklı direnişimiz ve duruşumuzla yeniden cevabımızı verdik. Haklılığımızdan aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğiz. Susmayacağız, direnmekten vazgeçmeyeceğiz, Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz.” (ANKA)