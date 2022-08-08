Akbelen’de üçüncü keşif: Ormanı koruma mücadelesi sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) iki termik santrale kömür sağlamak için genişletilmek istenen kömür madeni sahasında üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılıyor.

Akbelen Ormanı için en son yapılan bilirkişi keşfi sonrasında çıkan “Kömür geri dönülmez zararlar verecek ama gerekli” kararı bölgede yeniden bir keşif yapılmasının önünü açtı. İkizköy Çevre Komitesi, keşif öncesi nöbet alanında buluştu. Köylüler ve yaşam alanı savunucuları ellerinde “Akbelen içi adalet”, “Akbelen yaşamak istiyor”, “Zeytinin kardeşliği yaşayacak”, “İkizköy direniyor” dövizleri taşıdı.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre Akbelen ormanında bir yıldan uzun bir süredir nöbet tutan İkizköylüler ve İkizköy Çevre Komitesi, keşif öncesi şu açıklamayı yaptı:

“Üçüncü keşfe, işte bu dirayetli direnişin, gönüllü hukuk ekibimizin ve gönüllü uzmanlarımızın gücü ve bütün bu yoğun süreçte bizi yalnız bırakmayan İkizköy’ün dostlarının dayanışması ile gidiyoruz. Bilimsel ve hukuki etikle, vicdan ile hareket edildiğinde, üçüncü keşif ve bilirkişi incelemesinden, ormanımızın ağacı, kuşu, mantarı, çalısı, toprağı, suyu ile bir bütün olarak orman olarak korunması ve kömür madeni işletme izninin iptali yönünde bilimsel görüş çıkacağına tüm yüreğimiz ve aklımızla inanıyoruz.”

Termikçi şirket ise keşif öncesi sendika aracılığıyla işçilere işlerinin, ekmeklerinin tehlikede olduğunu ve bu açıdan şirketin yanında yer almaları çağrısı yaptığı iddia edildi.

Akbelen Ormanı’nı koruma mücadelesi veren İkizköylüler ve yaşam alanı savunucuları ise dertlerinin işçilerin ekmeğine engel olmak olmadığını; doğayı, havayı, suyu toprağı ve geleceği korumaya çalıştıklarını belirtti. Sendikanın ve şirketin işçileri kışkırtarak köylülerle karşı karşıya getirmek istemesine karşı, kendilerinin işçilerle karşı karşıya gelmeyeceklerini söyleyen İkizköylüler, ellerinde döviz ve pankartla alanda bekliyor.

İkizköy Çevre Komitesi Üyesi Deniz Gümüşel, mahkeme ve bilirkişi heyetinin alana geldiğini, avukatların da alanda olduğunu belirterek, İkizköylülerin avukatının yanı sıra, İzmir ve Ankara barosundan avukatların da İkizköylülerin davasına destek için bilirkişi keşfine katılacaklarını söyledi.

Gümüşel bilirkişileri izleyecek uzmanlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Halk sağlığı konusunda bilirkişiye bilgi aktaracak olan Prof. Dr. Sebahat Genç bizimle birlikte. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan Eylem Ölmezoğlu, Türkiye'nin enerji ihtiyacı ve bu üç termik santralin Türkiye’nin elektrik arzındaki yeriyle ilgili bilgi paylaşmak üzere heyetimizle. Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, bizimle birlikte Türkiye'nin enerji politikaları üzerine uzun yıllardır TMMOB’un farklı düzeylerinde yönetim kurulunda görev yapmış bir uzmanımız olarak o da ekipte yer alacak. Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Şimşek Bey heyetimiz de, özellikle zeytinliklerin ve buradaki tarım alanlarının önemi üzerine ve madenin etkileri üzerine bilirkişi heyetine görüşlerini sunacaklar. Ayrıca Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesinin avukatları ve teknik ekibi de yanımızdalar. Umuyoruz ki güzel bir keşif geçecek”.