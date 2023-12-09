Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallerine kömür sağlanması için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın kesimine geçen yaz başlanmıştı. Sahada dinamit patlatılarak çalışmalar devam ediyor. Bölgede 45 bine yakın zeytin ağacı olmasına karşın madencilik faaliyeti zeytinlere yakın bölgelerde sürüyor.

Köylülerin çağrısıyla bugün Akbelen Ormanı'nda büyük bir buluşma gerçekleştirildi.Alanda yapılan basın açıklamasına birçok milletvekili de destek verdi.

Haftanın her günü onlarca dinamit patlatması yapan şirketin bugün bir patlatma dahi yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Eylemcilerle, güvenlik güçleri arasında arama-kontrol noktalarında, miting alnına giriş esnasında ve son olarak da katılımcıların dinamit patlatılan alana girmek istenmesi üzerine zaman zaman arbedeler yaşandı.

İkizköy Çevre Komitesi’den Nejla Işık, “Dört senedir ormanı koruduk. Biz bu toprakları terk etmeyeceğiz. Burada doğduk, burada büyüdük, yine burada öleceğiz. Bizim önümüze barikat kuracaklarına Akbelen’de çalışan kepçelere, kamyonlara, patlayan dinamitlere barikat kursunlar” diye konuştu.

Köylülerden Aytaç Yakarı da, “Biz insanca yaşamak istiyoruz. Jandarma milletin yanında olsun. Biz burada vatanımızı, köyümüzü ve toprağımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras burada yaptığı basın açıklamasında, “Muğla’daki termik santraller yurttaşların bir yıllık su ihtiyacını tüketmektedir. Sularımızı ücretsiz bir şekilde soğutma suyu olarak kullanılmak üzere tahsis etmişler. Bu termikleri kapatın zeytinleri, yaşamı, insanı koruyalım. Yağını çıkarana kadar toprağı sömürmek istiyorlar. Suyumuz, geleceğimiz bunlara feda edilemez” dedi.