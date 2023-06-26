Akbelen Ormanı için direnenlere hapis cezası

Muğla Milas’ta termik santral tehdidi altında bulunan Akbelen Ormanı’nı korumak için verilen mücadele sürüyor.

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, 8 Ağustos 2021 tarihinde izinsiz ormanda ağaç keserek maden sahasını genişletmek istemesine karşı direnen Gülören Demir ve Füsun Ergün’e jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesi ile açılan davanın yedinci duruşması gerçekleşti. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre mahkeme Gülören Demir ve Füsun Ergün'e jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesiyle 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Cezalar 200 gün adli para cezasına çevrildi. Ayrıca Demir’e jandarmaya hakaret suçundan 551 gün adli para cezası verildi. Yurttaşlar ise karara itiraz ederek istinafa başvuracaklarını duyurdu.

'Akbelen Ormanı'nı yaşatacağız'

Yurttaşlar duruşma sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları belirttiler: “Ormanımızı maden yapmak istiyorlar. Biz buna karşıyız. Buna karşı olduğumuz için cezalandırıldık. Bu cezalar bizim sesimizi kesemeyecek. Toprağımızı, doğamızı savunmaya devam edeceğiz. Davamızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Akbelen Ormanı’nı yaşatacağız.”

Projenin önü açıldı

Şirket tarafından yapılmak istenen kömür ocağına karşı, bölge halkı 17 Temmuz 2021’de tarihinde direnişe geçti. 700 günden fazladır yurttaşların orman alanında nöbeti sürüyor. Yurttaşlar projenin iptali için de dava açtı. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ilk olarak 7 Eylül 2021'de bölgede keşif gerçekleşti. Keşifte hâkimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar reddi hâkim başvurusunda bulundu. 1 Mart 2022'deki ikinci bilirkişi inceleme öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Mayıs 2022'de hazırlanan raporda ise madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edildi ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı'nın madenciliğe açılması gerektiği de savunuldu. Yurttaşlar bu bilirkişi raporuna itiraz etti. 8 Ağustos 2022'de ise üçüncü bilirkişi keşfi yapıldı. 3 Aralık 2022 tarihinde mahkeme, "ormanda maden sahası genişletilmesi" için verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 23 Aralık 2022 tarihinde ise yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına İkizköylülerin itirazını, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi reddetti.

Arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı

Öte yandan projenin yapılacağı bölgede geçtiğimiz günlerde arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, arkeolojik kalıntıları belgelediklerini duyurdu. Atal, bulunan kalıntıların geçmiş uygarlıklara ait olduğunu açıkladı.