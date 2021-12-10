Akbelen Ormanı davasında keşif tekrarlanacak: Kesim durduruldu

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesinde Akbelen Ormanı’nı kömür madenine tahsis eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı "olur" kararının iptali için açılan dava sürüyor.

KARDOK Derneği avukatlarının yaptığı itirazlar sonucu, davaya bakan Muğla 1. İdare Mahkemesi heyeti 7 Aralık 2021 tarihli bir ara kararla, 7 Eylül’de gerçekleştirilen ilk keşfin tekrarlanmasına karar verdi. Kararda ayrıca yeni keşif süreci tamamlanıncaya kadar orman kesimi ve madene tahsis işleminin yürütmesinin durdurulmasının da devamına karar verildi. Bir önceki keşifteki hakimler naip üyelikten alınarak, keşfi gerçekleştirecek heyet başkanlığına yeni bir naip üye atandı.

7 Eylül 2021’de İkizköy ve Akbelen Ormanı’nda gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinde mahkeme tarafından yetkilendirilmediği halde keşfi yöneten Hakim Murat Yüksel, davacı dernek temsilcilerinin ve davacı taraf uzmanlarının uzun süre keşfe katılmasını reddetmiş, KARDOK avukatlarına ve uzmanlarına hakaret içeren sözler sarf etmiş, avukatların söz hakkını engelleyici tarzda müdahalelerde bulunmuştu.

'Hakim tarafsızlığını kaybetti'

KARDOK avukatlarıysa tutum ve davranışları nedeniyle tarafsızlığını kaybeden Hakim Murat Yüksel ile bilirkişileri reddetmiş ve keşfin yenilenmesini istemişlerdi. KARDOK avukatları yaptıkları açıklamayla süreci şöyle anlattı:

"İtirazlara rağmen devam eden keşif sürecinin sonunda, bilirkişi heyeti 13 Ekim tarihinde mahkemeye bir rapor sunmuştu. Raporda, bilirkişi heyetinin dava konusu idari işlemin hukuka uygunluğu konusunda bir fikir birliğine varmamış olduğu; 7 kişilik heyetten ikisinin, biyolog ve maden mühendisi bilirkişilerin ormanın kömür madenine tahsisinin hukuka aykırılığını açıkça ortaya koyan görüşler verdiği görüldü. Çevre hukukunun temel ilkelerinden olan ihtiyat ilkesi gereğince heyetteki iki bilirkişinin tespit ve değerlendirmeleri dava konusu işlemin, bilimsel olarak hukuka aykırı olduğunu göstermekte idi. İdari işlemin hukuka uygun olduğunu değerlendiren bilirkişi görüşlerinde ise dosya içeriği ile uyumsuz pek çok eksiklik ve hata bulunuyordu."

'Akbelen ormanında bir dala bile dokunamazsınız'

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin Akbelen Ormanı davasında, sakatlanan bilirkişi keşfinin tekrarlanması kararını İkizköy KARDOK Derneği avukatları olumlu olarak değerlendirdi.

Avukat İsmail Hakkı Atal, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki geçen zaman davamızı daha güçlendiriyor ve hukuki-bilimsel dayanaklarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Nisan 2021'de davamızı açarken iklim krizinin dünyayı getirdiği süreçte ormanlarımızın ne kadar önemli hale geldiğini bilimsel delilleriyle ortaya koymuştuk. Temmuz-Ağustos 2021'de ise iklim krizi haline dönüşen iklim değişikliği sonucu ülkemiz bir felaketle karşılaştı ve 15 yılda yanan ormanımızdan daha fazla orman varlığımız yandı. İklim krizi somut gerçekliğinde her geçen gün davamızı daha da güçlendirmektedir.” dedi.

Avukat Arif Ali Cangı ise “Mahkemenin yeni naip üye atayıp, bir heyet oluşturularak yeniden keşif yapılması kararı, keşif sırasında ve sonrasında yaşanan hukuksuzluk itirazlarımızı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kararla Mahkeme üzerinde oluşabilecek kuşkular ortadan kalkmıştır. Diğer yandan Mahkemece yürütmeyi durdurmanın devamına karar verilmesi, Akbelen direnişinin önemli bir başarısı ve kazanımıdır. Bunun anlamı şudur, Akbelen ormanında bir dala bile dokunamazsınız. Bu kazanımda emeği geçen herkese, İkizköylülere, Akbelen direnişçilerine sonsuz teşekkürler. Şimdi sıra Akbelen Ormanı’nın dışında devam eden maden işletmesini durdurmak, iklim krizinin baş müsebbibi olan termik santralleri kapatmak” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni keşif tarihi belirlenecek

Yeni keşfin tarihi keşfi yürütmek için atanan yeni naip üye tarafından belirlenecek. Akbelen Ormanı’nın madene tahsisi işleminin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğabileceği de açık olduğundan, keşif süreci tamamlanıncaya kadar ormanda kesim ve maden açma faaliyetlerinin tamamı durdurulmaya devam edilecek.