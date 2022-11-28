Akbelen direnişi 500. gününde: 'Alkışlamamız gereken bir karşı koyuş'

Muğla İkizköy'de Akbelen Ormanı'nın maden işletmesince talan edilmemesi için sürdürülen mücadelede 500. güne gelindi.

Aralarında TKP'nin de bulunduğu siyasi partilerin Bodrum temsilcileri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

TKP Bodrum İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada "500. gününe geldiğimiz Akbelen direnişi sermayenin bu acımasız talanına karşı yürütülen ve alkışlamamız gereken bir karşı koyuştur. Bu direnişin kahramanlarını, İkizköylüleri TKP Bodrum İlçe Örgütü olarak selamlıyoruz. Sizler bu ülkenin onurlu insanlarısınız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, sermaye sınıfının ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre değil, bizzat bu ülkenin yurttaşlarının çıkarlarına uygun bir şekilde; planlı ve bilimsel bir üretim planlamasıyla, toplumun tüm emekçi kesimlerinin kararlarıyla, insanı ve doğayı önceleyerek belirlenmelidir. Bu da ancak toplumcu, devletçi, laik ve bağımsız bir ülke kurarak mümkündür. Akbelen'in 500. gününde İkizköylülere ve bu ülkenin emekçilerine sözümüz olsun, bu ülkeyi yaşanası kılmak için üzerimize düşeni yapacağız."