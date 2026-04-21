Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınarak tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Akbelen direnişçisi Esra Işık tutuklanmıştı.

ANKA'ya göre, hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tutukluğuna yapılan itirazı reddetti.

Bu karara karşı yapılan itirazı Milas Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, itiraza gerekçe olarak "suçun vasıf ve niteliği, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve tutuklulukta geçen süre"yi gösterdi.

Esra Işık, 27 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.