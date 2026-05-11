Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tahliye kararı

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık için tahliye kararı verildi.

Sözcü TV'ye bağlanan anne Nejla Işık, "Esra'yı aldıktan sonra da onurlu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Esra Işık'ın tahliye işlemlerinin gün sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı'ndan 679 parsellik tarım arazisi, Yeniköy Termik Santrali’ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmıştı.

Acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkme tarafından tutuklanmıştı. Işık’ın tutuklandığı gün ailesine ait parselde de de keşif yapıldığı öğrenilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, avukatların tahliye talepleri reddedilmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği ifade edilmişti.

Işık ilk kez 27 Nisan'da "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme Işık'ın tutukluluğunun devamına karar vermiş ve davayı 1 Haziran’a ertelemişti.