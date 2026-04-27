Akbelen direnişçisi Esra Işık adliyeye elleri kelepçeli getirildi, tahliye kararı çıkmadı

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık ilk duruşmaya kelepçeli olarak getirildi. Mahkeme Esra Işık’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı, Akbelen direnişçisi Esra Işık 31 Mart’tan bu yana tutuklu. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Işık’ın Milas Adliyesi’ndeki duruşmaya elleri kelepçeli olarak getirilmesi tepki çekti.

Tahliye edilmedi

Savcılık Esra Işık hakkında tutukluluğun devamı yönünde mütalaasını verdi. Mahkeme Işık'ın tutukluluğunun devamına karar verdi ve davayı 1 Haziran’a erteledi.

Öte yandan duruşma sırasında İkizköy sakinleri ve doğa savunucuları Akbelen’de “Adalet Nöbeti” başlatarak süreci takip etti. Köylüler, duruşma sonucunu bölgede bekledi.

Esra Işık, 30 Mart gecesi tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı yapılan protestoların ardından gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, avukatların tahliye talepleri reddedilmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği ifade edilmişti.